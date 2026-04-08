黃金海灣．意嵐連錄成交 呎價高見1.48萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐成交越趨熾熱，復活節長假期錄得8宗成交，合共套現4821.8萬，成交呎價最高逾1.48萬。

項目於長假期內售出的單位，面積介乎399至516方呎，同屬2房間隔，成交價介乎564.3萬至698.7萬，其中呎價最高一個單位，為3座21樓F室，面積399方呎，以591.2萬售出，呎價14817元。至於5A座9樓A室，面積516方呎，屬於2房連儲物室戶型，成交價698.7萬，呎價約13541元。

黃金海灣．意嵐於復活節長假期錄得8宗成交，合共套現4821.8萬。

長假期錄8宗成交

黃金海灣系列項目於去年10月開放現樓至今暫沽163伙，市場反應非常理想，復活節長假期亦連日錄得多宗成交，當中高層2房單位備受買家垂青，整個項目至今已累積售出1128伙。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

與此同時，該盤鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套皆盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，並且貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。