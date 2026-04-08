Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海灣．意嵐連錄成交 呎價高見1.48萬

新盤速遞
更新時間：10:17 2026-04-08 HKT
發佈時間：10:17 2026-04-08 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐成交越趨熾熱，復活節長假期錄得8宗成交，合共套現4821.8萬，成交呎價最高逾1.48萬。

項目於長假期內售出的單位，面積介乎399至516方呎，同屬2房間隔，成交價介乎564.3萬至698.7萬，其中呎價最高一個單位，為3座21樓F室，面積399方呎，以591.2萬售出，呎價14817元。至於5A座9樓A室，面積516方呎，屬於2房連儲物室戶型，成交價698.7萬，呎價約13541元。

黃金海灣．意嵐於復活節長假期錄得8宗成交，合共套現4821.8萬。
黃金海灣．意嵐於復活節長假期錄得8宗成交，合共套現4821.8萬。

長假期錄8宗成交

黃金海灣系列項目於去年10月開放現樓至今暫沽163伙，市場反應非常理想，復活節長假期亦連日錄得多宗成交，當中高層2房單位備受買家垂青，整個項目至今已累積售出1128伙。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

與此同時，該盤鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套皆盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，並且貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
01:16
伊朗局勢｜特朗普宣布與伊朗停火兩星期 伊方：霍峽未來兩周可安全通航︱持續更新
即時國際
3小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
2026-04-07 07:30 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
大棋盤｜星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
大棋盤︱星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
政情
4小時前
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
馬圈快訊
15小時前
伊朗局勢｜伊朗十點談判方案曝光　外長：霍峽未來兩周可安全通航
即時國際
3小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
18小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-07 09:44 HKT
特朗普急奪伊朗石油為制衡中國 分析：加強與習近平談判籌碼 港股今早復市勢掀波動
特朗普急奪伊朗石油為制衡中國 分析：加強與習近平談判籌碼 港股今早復市勢掀波動
宏觀經濟
3小時前