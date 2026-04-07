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柏傲莊II天台特色戶4933萬沽 呎價達3.78萬

新盤速遞
更新時間：14:51 2026-04-07 HKT
發佈時間：14:51 2026-04-07 HKT

新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋新盤柏傲莊III，於長假期連日開放現樓示範單位供預約參觀，在4日假期錄逾萬名參觀人次，預計本周內推出3房及4房河景單位招標之際，該盤II期獲內地客斥逾4933萬購入一個天台特色戶，呎價達3.78萬。

內地客每呎3.78萬購

新世界營業及市務部總監何家欣表示，柏傲莊III預計本周內推出3房及4房河景單位招標，有買家率先偷步入市，為柏傲莊II第5B座62樓A室，面積1305方呎，另連1150方呎天台，屬4房雙套連工作間設計，可享開揚山景，以4933.0001萬連2個車位成交，呎價約37801元。

新世界何家欣表示，栢傲莊II四房雙套山景大宅逾4933萬沽。
新世界何家欣表示，栢傲莊II四房雙套山景大宅逾4933萬沽。

何家欣：柏傲莊III錄逾萬人參觀

據了解，買家為內地客，比較各區多個新盤後，最後鍾情項目得天獨厚的地理位置，位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，加上設大型商場，市場十分罕有。

就昨日位於柏傲莊III現樓現場所見，吸引大批準買家夥同代理一同前往參觀項目現樓，了解項目景觀及優勢，現場人流不斷，出現長長排隊人龍，秩序井然有序，整體氣氛理想。另外，亦可見有家長趁假期帶同小孩一同參觀，如同家庭活動。

據區內代理透露，項目現時參觀客源比例平均，涵蓋區內區外、投資自用、本地及新香港人，其中有不少過往期數買家表示有意再入市，主要因為是次3期中罕有提供大戶型3房及4房，於市場上屬罕有新供應，同時可享城門河景，因此吸引過往期數用家換樓自住。

位於車公廟路18號的柏傲莊III，由2幢住宅大樓組成，共提供892伙，單位面積285至1695方呎，涵蓋1房至4房戶型，料主力先推的3房及4房大戶，合共提供461伙，佔整個樓盤52%。

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