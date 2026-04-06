DOUBLE COAST III周五售88伙 入場價458萬

會德豐地產、恒基、中國海外及新世界合作發展的啟德DOUBLE COAST III上周加推120伙後，今日公布銷售安排，定於周五(10日)發售88伙，面積249至641方呎，主打1房及2房，折實售價由458.6萬元起，折實呎價17,274元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，本周五發售88伙，主打1房及2房等目前市場上受捧戶型，勢將吸引年輕家庭、換樓客、專業人士及投資者的追捧。另外，DOUBLE COAST自推出以來市場反應熱烈，項目今年至今售出87伙，套現逾8.1億元；整個項目開售至今累售399伙，套現近32億元。

項目享臨海現樓優勢，而區內交通網絡不斷完善，啟德智慧綠色集體運輸系統已獲行會通過運輸方案，項目更毗鄰其中一個車站，可迅連港鐵啟德站；中九龍繞道（油麻地段）已經通車，九龍灣段有望今年中通車，出行將更便捷。啟德體育園日前榮獲「亞洲最佳體育場」殊榮，啟動「盛事經濟」引擎。