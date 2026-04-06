柏傲莊III現樓參觀3日有逾8000人 力吸用家投資客

港鐵站頂新盤全速起動，發展商積極部署新一輪推盤攻勢，大圍站上蓋柏傲莊III連日開放現樓大宅供預約參觀，成功吸引不少準買家到場。發展商表示，該盤於復活節長假起開放現樓參觀，短短3日內錄逾8000參觀人次，客源以本地換樓用家、投資客及部分港漂專才家庭客為主，計劃最快周內推出河景3房及4房單位招標。

新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋新盤柏傲莊III，在復活節長假首日已開放現樓臨河大宅供公眾預約參觀，昨為第3日開放參觀，就現場所見，盡管天氣不穩，仍無阻大量睇樓客趁長假期特意到場排隊等候參觀，室內外均人頭湧湧，現場秩序井然有序，整體氣氛理想。

何家欣：累錄逾8000參觀人次

新世界營業及市務部總監何家欣表示，該盤開放現樓首3日已經累計錄得逾8000參觀人次，而客源以地區劃分來自香港、九龍及新界各區，包括本地換樓用家、投資客以及部分港漂專才家庭客，正計劃最快本周推出河景3房及4房單位招標。

何家欣續指，由於項目定位為「世界盤」，而且大圍站作為東鐵綫與屯馬綫超級交匯站，交通網絡貫通全港，加上鐵路上蓋3房或以上大戶供應不多，市場積聚不少潛在購買力，故吸引不少區內及區外客人捧場。而且該盤已迅速接獲逾1萬宗查詢，大部分均對3房及3期獨有的4房臨河大宅感興趣，可以飽覽城門河景。

她指，整體客源除本地用家外，亦有不少港漂專才及內地富豪表示對樓盤感興趣，大圍站坐擁「南金融、北創科」雙核心優勢，另外亦可以一線迅達高鐵，於香港西九龍站上車，直達110個站點，便捷往返內地各大城市。

首批主打3及4房河景戶

位於車公廟路18號的柏傲莊III，由2幢住宅大樓組成，合共提供892伙，單位面積介乎285至1695方呎，涵蓋1房至4房戶型，料主力先推的3房及4房大戶，合共提供461伙，佔整個樓盤52%。其中4房標準單位更是柏傲莊系列第3期首次提供，最矚目為7伙4房臨河大宅御景邸，面積1676方呎，屬4房雙套連工作間套間隔，位處1A座55至61樓。

客源以本地換樓用家、投資客及部分港漂專才家庭客為主，計劃最快周內推出河景3房及4房單位招標。