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柏傲莊III現樓吸引大批準買家排隊參觀

新盤速遞
更新時間：16:37 2026-04-05 HKT
發佈時間：16:37 2026-04-05 HKT

新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋柏傲莊III，今日為第3日安排有興趣買家以預約形式參觀現樓臨河大宅，儘量天氣不穩，仍無阻大量睇樓客到場參觀，大批客人排隊等候睇樓。

睇樓客：景觀開揚 方正實用

現場可見，現樓單位人頭湧湧，氣氛十分熱鬧，不少參觀客表示適逢長假期特意到現樓參觀，參觀客人來自香港、九龍及新界各區，包括本地換樓用家、投資客以及部份港漂專才家庭客。

有興趣買家以預約形式參觀現樓臨河大宅。
有興趣買家以預約形式參觀現樓臨河大宅。

他們在參觀過後認為，柏傲莊III前臨最前席河景，景觀開揚，單位間隔方正實用，加上屬鐵路上蓋物業，市場十分罕有，現場秩序井然有序。

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