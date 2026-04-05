柏傲莊III現樓吸引大批準買家排隊參觀
更新時間：16:37 2026-04-05 HKT
發佈時間：16:37 2026-04-05 HKT
發佈時間：16:37 2026-04-05 HKT
新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋柏傲莊III，今日為第3日安排有興趣買家以預約形式參觀現樓臨河大宅，儘量天氣不穩，仍無阻大量睇樓客到場參觀，大批客人排隊等候睇樓。
睇樓客：景觀開揚 方正實用
現場可見，現樓單位人頭湧湧，氣氛十分熱鬧，不少參觀客表示適逢長假期特意到現樓參觀，參觀客人來自香港、九龍及新界各區，包括本地換樓用家、投資客以及部份港漂專才家庭客。
他們在參觀過後認為，柏傲莊III前臨最前席河景，景觀開揚，單位間隔方正實用，加上屬鐵路上蓋物業，市場十分罕有，現場秩序井然有序。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT