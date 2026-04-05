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新盤貨尾兩日沽40伙 黃金海灣．意嵐累售5伙 柏瓏兩房793萬成交

新盤速遞
更新時間：09:18 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:18 2026-04-05 HKT

長假期未有全新盤推出銷售，成交仍以貨尾單位為主，昨單日沽約12伙，而長假期首兩日共錄約40宗成交；最矚目為旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，近期銷情持續理想，連日來均錄得成交，昨再沽2伙兩房單位，單日套現約1,184.4萬，呎價最高1.43萬；另外，該盤首兩日假期共沽約5伙，共套現約3,058.6萬。

黃金海灣．意嵐呎價1.43萬

上述成交包括3座19樓D室，面積447方呎，屬2房間隔，採開放式廚房設計，以613.3萬成交，呎價約13,720元；而2座19樓F室，面積399方呎，同屬2房間隔，採開放式廚房設計，則以571.1萬成交，呎價約14,313元。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

而且樓盤鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。

錦上路柏瓏昨沽出3伙

另外，由信和牽頭發展的元朗錦上路柏瓏於昨沽3伙，分別為3座8樓A1室，面積477方呎，2房間隔，造價793.26萬，呎價16,630元。另一伙為3座11樓A1室，面積及間隔與上述單位一樣，以796.87萬成交，呎價約16,706元。

MIAMI QUAY呎價近2.5萬

會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德新盤MIAMI QUAY系列2日連沽4伙，其中MIAMI QUAY I最新售出1座20樓G室，面積500方呎，2房連書房戶型，成交價1,245.8萬，呎價約24,916元。另外2座20樓D室，面積457方呎，2房間隔，以1,056.4萬售出，呎價約23,116元。至於MIAMI QUAY II則沽出6座8樓F室，面積334方呎，1房設計，以695.3萬成交，呎價20,817元。

DEEP WATER SOUTH一房1107萬沽

集團與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6A期則售出2C座10樓E室，面積399方呎，1房間隔，單位成交價1,107.1萬，呎價約27,747元；以及2C座35樓C室，面積563方呎，2房1套連梗廚設計，成交價1,795.5萬，呎價約31,892元。

宏安旗下北角101 KINGS ROAD最新售出20樓D室，面積440方呎，2房連梗廚戶型，單位最終以為1,343.3萬售出，呎價約30,530元。

建灝與市建局合作發展的旺角映居沽售22樓D室，面積339方呎，睡房連書房間隔，成交價735.94萬，呎價21,709元。

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，於假期售出2C座28樓G室，面積306方呎，1房間隔，成交價638.8萬，呎價約20,876元。

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