柏傲莊III吸引大批準買家無懼風雨到場參觀現樓
更新時間：15:54 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:54 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:54 2026-04-04 HKT
新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋柏傲莊III於今日繼續開放現樓大宅預約參觀，不少準買家無懼風雨到場參觀，大批睇樓客排隊等候睇樓，氣氛不俗。發展商表示，現時已接獲不少3房及4房臨河大宅查詢，因此部署短期內以招標形式推售相關戶型大宅。
柏傲莊III自昨日開放預約參觀現樓臨河大宅後，市場反應熱烈，發展商於今日繼續開放參觀，盡管天氣不穩，仍無阻大批睇樓客到場。發展商亦安排室內有蓋位置排隊等候，盡顯港鐵站上蓋商場優勢，全天候無縫連接圍方商場 ，而高峰期排隊人龍錄得近500米長，現場秩序井然有序，氣氛相當不俗。
發展商亦表示，項目至今已迅速接獲逾1萬宗查詢，大部分客人表示對3房及該期數獨有的4房臨河大宅感興趣，有見可飽覽最前席城門河景，加上位處大圍站上蓋，交通四通八達，屬市場罕有， 故成功吸引市場注目，因此部署短期內先以招標形式推售3、4房臨河大宅應市。
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