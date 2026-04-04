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黃金海灣．意嵐連沽3伙 每呎達1.48萬

新盤速遞
更新時間：10:29 2026-04-04 HKT
發佈時間：10:29 2026-04-04 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，銷情持續理想，近日連環錄成交，昨再添3宗成交，單日套現約1874.2萬，呎價最高為14817元。

最高成交價698萬 單日套1874萬

該批單位成交價介乎584.3萬至698.7萬，呎價約13541至14817元，造價最高為5A座9樓A室，面積516方呎，屬於2房連儲物室戶型，成交價698.7萬，呎價約13541元。

另售出2伙2房開放式廚房單位，均位於第3座，為21樓F室及19樓E室，面積399及411方呎，分別以591.2萬及584.3萬成交，呎價約14817及14217元。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

坐擁南北通行優勢

而且，樓盤鄰近多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套皆盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，並且貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。
 

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