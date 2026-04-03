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澐璟4房樓皇逾1.26億沽 創項目標準戶雙新高

新盤速遞
更新時間：20:38 2026-04-03 HKT
發佈時間：20:38 2026-04-03 HKT

華潤置地(海外)及保利置業合作發展的啟德澐璟，銷情持續，最新錄得4房大宅招標售出，為1座31樓A室樓皇，位處項目最前排位置，前臨遼闊維港景致，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，面積2,088方呎，成交價逾1.26億元，呎價逾60,370元，創項目標準分層成交價及呎價新高。

澐璟由6座高座及3座低座組成，合共提供582伙，其中高座單位共有576伙，單位面積介乎371至3406方呎，提供1房至4房間隔，主打2房及3房戶型，高座物業亦設有27伙特色戶，包括連平台特色戶及頂層連天台特色戶，平台面積介乎24至368方呎，天台面積354至480方呎。

項目另設有3幢低座，合共設有6個Villa臨海大宅，面積由4294至4,850方呎，均為4套房間隔，屬洋房式設計，每座均設有獨立升降機及私人泳池，天台亦設有按摩池。
 

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