西半山天御全層式單位2.68億沽 呎價高見5.71萬

恒基與新世界合作發展的西半山超級豪宅項目天御昨日增添成交，一個全層式單位以約2.68億售出，呎價高見5.71萬。

天御昨以招標方式售出單位位於第1期2座36樓，面積4710方呎，屬全層式單位，為3套房間隔，另設書房、工作間，單位連同4個車位以2.689834億售出，呎價57109元。按成交紀錄顯示，買家採用靈活付款計劃，繳付5%訂金後，於30天內再繳付樓價5%，樓價90%餘款於120天內付清。

暫售出14伙

項目今年銷售成績不俗，上述單位為天御系列項目今年第14宗成交，合共套現超過21億。

此外，天御2期上月以約1.646億連1個車位售出的1座中層B室，單位面積2773方呎，為4套房間隔，買家身份亦曝光，據悉，買家以公司名義PACIFIC RESIDENCES LIMITED登記，公布股東及董事為張茵（CHEUNG YAN），張氏為玖龍紙業董事長。

天御今年以來銷售成績不俗，暫售出14伙。

成交紀錄顯示，天御現時造價最高為2期1座39樓全層式單位，面積5577方呎，為４套房間隔，另設有家庭間及溫室，單位於去年1月以4.22912億連2個車位售出，呎價高見75831元，呎價亦是成交紀錄冊中最高。

位於衛城道8號的天御分兩期發展，合共提供172伙，面積由834至12582方呎，涵蓋2房至5房間隔，項目於去年9月落成首宗成交以來，迄今合計已累售38伙，套現超過57.58億，銷情相當不俗。