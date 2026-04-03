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柏傲莊III首開現樓參觀 吸引大批睇樓客睇樓

新盤速遞
更新時間：15:25 2026-04-03 HKT
發佈時間：15:25 2026-04-03 HKT

新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋柏傲莊III已取得滿意紙，現樓可以即買即住，最快於4月推售。今日首度開放現樓大宅預約參觀，大批睇樓客排隊等候睇樓，氣氛不俗。

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柏傲莊III今日首日安排有興趣買家以預约形式參觀現樓臨河大宅，客人亦可同步可參觀展覧廳，大批客人排隊等候睇樓，現場秩序井然有序，市場反應理想。項目特設免費穿梭巴士，由下午2時至6時來往現樓單位及展覽廳。現正與合作伙伴緊密商討，最快於月內推售。

發展商指，由於鐵路上蓋3房或以上大戶供應不多，市場積聚不少潛在購買力，加上項目位處港鐵站上蓋，坐擁雙綫優勢，基座亦設有大型商場，相信市場將會熱切期待。

項目至今已接獲逾10,000宗查詢，大部分客人表示對3房及該期數獨有的4房臨河大宅感興趣，由於項目定位為「世界盤」，客源份布來自港九新界，因為大圍站作為東鐵綫與屯馬綫的超級交滙站，交通網絡貫通全港，吸引不少區內及區外客人捧場。

除本地用家外，亦有不少港漂專才及內地富豪表示對柏傲莊III感興趣，認為可以便捷往返內地各大城市。

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