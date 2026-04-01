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黃金海灣系列單日沽4伙 每呎達1.49萬

新盤速遞
更新時間：09:39 2026-04-01 HKT
發佈時間：09:39 2026-04-01 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣系列，昨連沽4伙，單日套現逾2600萬，造價最高為1期意嵐一個3房戶，以861.2萬成交，呎價約13188元。

黃金海灣．意嵐佔3伙

昨日4宗成交中，第1期黃金海灣．意嵐佔3伙，包括3座20樓A室，屬3房間隔，面積653方呎，成交金額861.2萬，呎價13188元；買家為外區客，參觀現樓後對交樓質素相當滿意，更鍾情青山灣壯麗海景，周邊配套亦較同區新盤完善，非常宜居，故購入單位作自住之用；其次為3座22樓F室，屬2房間隔，面積399方呎，成交金額596.8萬，呎價14957元；而3座20樓F室，面積及間隔相同單位，成交價576.6萬，呎價14451元。

同日項目第2期黃金海灣．珀岸亦錄成交，為1A座3樓M室，屬2房間隔，面積437方呎，成交價602.2萬，呎價13780元。另外，本月累計售出共27伙，套現近1.8億。

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