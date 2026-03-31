首匯明次輪發售價單38伙 具一定提價空間

恒基旗下發展項目紅磡首匯，明日以先到先得方式次輪發售價單38伙，發展商表示將視乎明日銷情，考慮即日加推，在復活節前推售壓軸一輪，並有一定提價空間。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目於周六展開首輪銷售，價單連招標單位合共沽售126伙，套現逾10億元。其中，對比系內其他樓盤，是次銷售在大手時段中投資客比例有所上升，佔逾7成，另外有約一半買家為內地客或有內地背景。

林達民續指，項目將於明日展開次輪銷售，並將視乎銷情，最快於明日銷售後加推壓軸一批單位，並有一定提價空間，預計會在復活節前推售最後一輪。

林達民今日介紹同層另一伙天台特色戶，為29樓B室，面積415方呎，2房連儲物室間隔，附連面積355方呎天台。單位樓高可達約3.5米，坐擁頂層尊享維港海景，另外天台長約7米，可方便舉行派對。有見首輪銷售中，2房單位率先沽清，反映市場對2房需求強勁，因此認為是次介紹單位有望創項目呎價新高，料短期內推出應市。

至於未來推盤部署，林達民稱將推售項目2期及土瓜灣壹沐2期，而為配合明年古洞站落成，料於下半推售古洞鄉梓路25號項目，預計受內地客、需往返內地工作的香港商人，及河套區一帶上班人士歡迎。