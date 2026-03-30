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雅盈峰獲大手客1.7億掃全層3伙 呎售6.4萬創項目新高

新盤速遞
更新時間：16:54 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:54 2026-03-30 HKT

盈大地產與資本策略合作發展的中環雅盈峰新錄大手成交，項目22樓全層3伙以近1.7億元沽出，其中一間3房連裝修單位呎售6.4萬元，創項目新高。見市場反應理想，加推1伙平台特色戶於周五（4月3日）起招標開售。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目22樓3伙面積介乎1,017至1,074方呎，屬於3房1套至3房2套戶型，由1組本地大手客購入。其中22樓B室連裝修出售，成交價6,873.6萬元，成交呎價達6.4萬元，打破之前高層4房大宅呎售60,388元的記錄。

2026年1月底開始銷售至今賣出83伙，佔全盤99伙中近8成半，共套現近25億元。今加推2A平台特色戶，屬3房1套連工作間設計，單位面積1,055方呎，附設414方呎平台，平台空間比項目1房單位更大，展示非一般氣派，料受準買家追捧。

項目工程進度良好，快將拆棚，然後進入現樓階段，會以惜售策略推售餘貨單位。由於至今的連裝修示範單位都已售出，現樓階段連增設2個連裝修示範單位。餘貨單位多數位於項目高層，其中位於項目高層的PRIME COLLECTION大宅，面積介乎1254至1608方呎，暫部署待現樓開售，而2伙全層特色暫不排除善價而沽。

內地客大約佔65%，其實當中不少已來港多時，自住投資大約各佔一半。有自住客人陸續查詢項目車位的銷售情況，料於下月初供購入項目3房。市場料項目單位落成後回報可達4厘至5厘。

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