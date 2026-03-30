啟德海灣2期今上樓書 面積258呎起 預計下月開售
更新時間：16:13 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:13 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:13 2026-03-30 HKT
由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣1期至今累售793伙，合共套現逾66億，發展商指有見市場反應熱烈，於今日上載項目2期樓書，提供開放式至3房間隔，面積258至771方呎，初步預計於下月開售。
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，啟德海灣1期於今年成功售出138伙，至今累售793伙，合共套現逾66億。有見目前正陸續接獲有關啟德海灣2期查詢，因此決定於今日上載項目樓書，供有興趣買家了解項目詳細資料。
尹紫薇指，項目由1A至1C座3座相連住宅大樓組成，合共涉1,121伙，提供開放式至3房間隔，主打1房及2房間隔，面積介乎258至771方呎，項目另設特色單位。將於周內率先開放現樓高層示範單位予傳媒參觀，初步料下月推售，將先推售標準戶型單位，價錢將參考項目1期及同區鄰近新盤近期成交價。
嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪稱，項目2期將以「星」作名字系列，其中第1C座名命為「啟德海灣．星藍」，呼應該座部分單位可遠眺獅子山及飛鵝山一帶景色。
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