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海瑅灣I暫收逾7000票 超額逾26.5倍 夥恒生推定息按揭

新盤速遞
更新時間：16:16 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:16 2026-03-30 HKT

信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，信和執行董事田兆源說，至今收逾7,000票，對比開售的254伙，超額逾26.5倍，客源以家庭用家為主。

田兆源表示，項目海景單位備受追捧，料今日公布最新招標成交。

項目夥恒生推出樓按優惠，為海瑅灣I的買家提供一站式按揭及銀行開戶服務，提供定息按揭計劃，首20位合資格客戶可額外獲贈財神擺件一件，並可獲2,888元的綠色按揭現金回贈及豁免首兩年優越理財戶口月費。

恒生銀行零售銀行存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥指出，提供多項按揭優惠，包括首3年定息按揭計劃，定息息率2.73厘。

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