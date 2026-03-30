海瑅灣I截收7300票今開售 超購近28倍 單日招標連沽11伙 內文附揀樓攻略

焦點新盤正式展開大型銷售，信和與嘉華、嘉里、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期項目海瑅灣I首輪銷售昨日截票，共收逾7300票、超額近28倍，今日抽籤發售254伙，涵蓋1房至2房戶型，折實售價約577萬起，折實平均呎價約1.56萬。項目於開售前夕，亦以招標方式連售11伙，單日套現逾1.3億，呎價高見2.02萬。

吸引不少大手客入市

信和執行董事田兆源表示，項目昨日下午4時正式截收認購登記，共錄逾7300票，超額認購近28倍，客源以年輕家庭客為主，鍾情項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，另有不少投資者料有可觀收租回報，故欲入手作長線投資，亦吸引不少大手客入市。會視乎今日開賣時的情況，再決定下一步銷售部署。

昨日下午就項目設於尖沙咀商廈的展銷廳所見，仍有準買家趕在截票前到場參觀示範單位和登記認購，不少客人與代理一起駐足於大樓模型旁邊研究單位樓層座向，商量入市策略，現場亦不乏講流利普通話的準買家，氣氛不俗。

昨日下午時份，仍有不少睇樓客，細心研究樓層單位分布。

海景單位招標售出11伙

另一方面，昨日為發展商海景單位的新一個截標日，田兆源指，項目單日成功招標售出11伙，成交涉資逾1.3億，反映優質海景單位備受追捧。根據成交紀錄冊資料顯示，新標售單位面積介乎599至628方呎，涵蓋5間2房連梗廚及書房、2間2房1套連書房，以及4間3房1套戶型，成交價1138.9萬至1239.8萬，成交呎價約19013至20258元。

其中成交價及呎價最高為1B座33樓A室，面積612方呎，屬於2房連梗廚及書房間隔，以1239.8萬售出，呎價約20258元，選用單邊設計，大廳及睡房同向西邊，能享將軍澳海灣一帶開揚景色。

從項目正式招標起計，截至昨日共10日速沽109伙，成交價介乎1092.3萬至2692.4萬，共套現逾15.3億，全數屬逾千萬成交，平均每個單位逾1400萬。招標單位買家中不乏大手客，據悉，有一組買家前後多次入市，至今已選購海瑅灣I共12伙海景戶，涉及入市金額逾1.6億。

夥恒生推定息按揭

發展商另於銀行合作，為海瑅灣I買家提供優惠按揭服務，恒生銀行零售銀行存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥指，該行提供的優惠包括定息按揭計劃，首三年定息期息率為2.73厘，其後為P減1.75厘。另提供2888元綠色按揭現金回贈，豁免首兩年優越理財戶口月費，首20位合資格客戶可額外獲贈財神擺件。

信和田兆源（右）表示，視乎今日開賣時的情況，再決定下一步銷售部署。

今公開發售254伙

至於今日首輪公開發售的254伙，面積介乎360至568方呎，涵蓋1房及2房戶型，以最高15%折扣計算，折實售價577.66萬至886.29萬，折實呎價14846至16486元，折實平均呎價約1.56萬。

其中售價最平單位為1A座15樓E室，面積360方呎，屬1房間隔，折實入場價為577.66萬，呎價16046元；售價最高為1B座38樓E室，面積568方呎，折實售價886.29萬，呎價15604元。

海瑅灣分兩期發展，共提供2550伙，率先推售的海瑅灣I，提供1266伙，面積介乎323至1716方呎，戶型包括1房至4房，主打2房。該期數細分1A、1B、2A及2B座，每座樓高63樓，面積323至1716方呎。

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海灣I為今年以來推售規模最大的樓盤，項目以海景戶招標打頭陣，取得不俗成績，今日首輪以公開發售推出254伙，全屬內園景單位，與海景戶普遍相差達20%，有業界表示，由於項目主打2房戶，價單上折實售價在700萬以內的2房戶，料成搶購目標。

高低層內園相差約10%

中原高級資深營業董事譚桂貞表示，是次推售價單上的254伙，與招標的單位截然不同，全屬內園景單位，兩者呎價上有20%的差距，由於項目主打2房戶，首批發售價單2房戶亦佔多，以折實價在700萬以下的2房料成為用家及投資者的搶購目標，由於區內2房普遍售價已升至800萬水平，形容若成功購入此類單位，買家「帳面即賺100萬！」。

中高層向東南最佳

此類單位集中在1A座25至37樓D室（面積457方呎）、1B座19至31樓G室（面積456方呎）及2A座15至26樓的E室（面積452方呎），折實售價由678.47萬至699.46萬。雖然同屬內園景單位，但同一單位高層及低層亦有約10%的差異，故以低層單位最具水位，尤以中高層向東南最佳。

項目今日發售的254伙，只有8伙屬1房戶，餘下246伙均屬2房間隔，當中面積達500方呎以上屬「大2房」，折實入場價亦要865萬起跳；至於「細2房」為面積400餘方呎單位，此類單位佔比最多，佔推售單位的85%，其中樓價折實在700萬以內的2房單位，合共提供41伙。

第2B座38樓F室示位相：

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