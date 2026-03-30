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柏傲莊III批滿意紙快推售 現樓可即買即住

新盤速遞
更新時間：15:19 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:19 2026-03-30 HKT

由新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊III，項目已取得滿意紙，現樓可以即買即住，即將矚目登場。

柏傲莊III更新售樓說明書，項目由2座大樓組成，提供892伙，為整個期數景觀最優越，坐擁最前席城門河景，提供1房至4房，並主打3、4房單位，4房戶更是項目獨有戶型。現時尚餘約500伙，部署於上半年推出， 由於鐵路上蓋3房或以上大戶供應不多，市場積聚了不少潛在購買力，加上項目位處港鐵站上蓋，坐擁雙綫優勢，基座亦設有大型商場，相信推出時會受到市場注目。

發展商表示，柏傲莊II去年售出5A座62樓A室，面積1,207方呎，4房雙套連工作間，享開揚城門河景，去年以4,680萬元售出，呎價38,773元，呎價創去年新界區一手分層住宅新高。

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