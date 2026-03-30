何文田瑜一推30伙周五起標售 加開3房示範單位

華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一系列至今已累售713伙，合共套現逾120億元，發展商指於今日起開放瑜一．天海全新3房示範單位，並同步開放予公眾預約參觀，並上載新一份銷售安排，於周五（4月3日）起以招標形式推售30伙向海單位。

華懋銷售及市場總監封海倫表示，瑜一系列至今已累售713伙，合共套現逾120億元，其中瑜一．天海前排向海單位則售出85伙，套現逾20.6億元，平均成交呎價逾3.28萬元。目前項目客源中，有逾6成為內地客，當中投資及自用各佔一半，另外有約4成為本地客。封海倫續指，有見市場對向海單位需求強烈，因此決定上載新一份銷售安排，涉30伙，將於本周五起以招標形式推售。

封海倫亦提到，一手市場氣氛不俗，第一季一手已錄逾5,000伙成交，集團旗下開售新盤亦於短期內沽清全盤，而月內亦有多個新盤開售，加上外圍局勢令資金持續流入住宅市場，因此認為樓市整體正面，價量齊升。而集團第二季將聚焦推售瑜一系列，而旗下西貢白沙灣WHITESAND COVE亦將在短期內推出新銷售安排。

華懋銷售總經理陳慕蘭指，項目於今日開放1伙2A座3房1套連儲物室間隔的現樓連家具示範單位予傳媒參觀，並同步開放公眾預約參觀。

華懋銷售經理馮晉傑稱，新一份銷售安排推出合共30伙，座落於1A座B室、2A座A室及B室，包括12 伙3房戶，面積997方呎，及18伙2房單位，面積分別為591方呎及597方呎，主要為中高層戶。

瑜一．天海2A座25樓A室連家具示範單位

發展商於今日開放瑜一‧天海2A座25樓A室的連家具示範單位予傳媒參觀，面積997方呎，3房1套連儲物室間隔。客飯廳呈長形開則，長約7.2米，闊約3.25米，間隔寬敞實用。設有落地玻璃趟門，連接約27方呎露台，增強通風和採光之餘，可外望開揚維港景觀及東九龍海岸。

寢室方面，單位廳房同向，配合特大窗戶，可輕鬆欣賞到維港景色。主人套房空間感十足，擺放大床後，兩旁仍然可以放置床頭櫃及做到三邊落床。另一邊設有特高深啡色拼淺木色衣櫃，提供充裕的收納空間。另一間睡房以中性色調結合淺色系木紋傢俱，營造一個溫馨和寧靜的私人空間；睡房設有衣櫃，雅緻實用，提供了充足儲物空間。



