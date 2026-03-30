Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海灣．意嵐開放式 提價17%重售

新盤速遞
更新時間：10:03 2026-03-30 HKT
發佈時間：10:03 2026-03-30 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，近日成交加快，星級開放式單位昨日以約390萬售出，在重售後僅5天即提價逾17%成交。

相關文章：黃金海灣．意嵐連日錄成交 上車客632.3萬購兩房戶

成交價390萬

新售出單位為1期5B座21樓F室，屬星級開放式間隔，面積313方呎，成交金額390.2萬，呎價12466元。根據成交紀錄冊資料，該單位重新推售僅5天即售出，較15個月前加幅逾17%；買家為鄰近屋苑業主，表示項目近期租金回報非常可觀，故購入單位作長線投資收租之用。

自該盤入伙後，租賃市場持續暢旺，備受租客追捧，而且其租金表現向好，個別單位回報率高達5.3厘；消息指，該屋苑5A座低層K室，面積206方呎，近日以每月8800元租出，呎租約43元。據了解，業主於2024年以200萬購入上述單位，租金回報率約5.3厘。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 曾任環境及生態局常秘 特首李家超早上見傳媒
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 接替曾國衞 曾任環境局常秘
政情
2小時前
近日天氣持續不穩定。蔡楚輝攝
天文台上午11時取消黃色暴雨警告
社會
1小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
02:59
星島申訴王 | 回南天藥材發霉生蟲食用隨時中毒 中醫教保存秘訣：單靠雪櫃大錯特錯
申訴熱話
3小時前
四川九寨溝7級大地震後，首次拍下野生大熊貓活動影片。紅星新聞
00:18
九寨溝7級地震︱2017年以來首拍野生大熊貓棧道漫步 工作人員：2至3歲︱有片
即時中國
13小時前
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
影視圈
2026-03-29 09:00 HKT
Happy伯現身打破失聯傳聞 VIP位睇屯門娜娜扭腰趷籮 娜娜老公同場欣賞辣舞晒「三代同堂」照
Happy伯現身打破失聯傳聞 VIP位睇屯門娜娜扭腰趷籮 娜娜老公同場欣賞辣舞晒「三代同堂」照
影視圈
15小時前
港鐵新列車Q-train荃灣綫投入服務 逾百鐵路迷見證 今日運作大致暢順
突發
21小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
20小時前
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身 81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂 喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
2小時前