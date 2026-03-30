黃金海灣．意嵐開放式 提價17%重售
更新時間：10:03 2026-03-30 HKT
發佈時間：10:03 2026-03-30 HKT
發佈時間：10:03 2026-03-30 HKT
旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．意嵐，近日成交加快，星級開放式單位昨日以約390萬售出，在重售後僅5天即提價逾17%成交。
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成交價390萬
新售出單位為1期5B座21樓F室，屬星級開放式間隔，面積313方呎，成交金額390.2萬，呎價12466元。根據成交紀錄冊資料，該單位重新推售僅5天即售出，較15個月前加幅逾17%；買家為鄰近屋苑業主，表示項目近期租金回報非常可觀，故購入單位作長線投資收租之用。
自該盤入伙後，租賃市場持續暢旺，備受租客追捧，而且其租金表現向好，個別單位回報率高達5.3厘；消息指，該屋苑5A座低層K室，面積206方呎，近日以每月8800元租出，呎租約43元。據了解，業主於2024年以200萬購入上述單位，租金回報率約5.3厘。
項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位可飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點。
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