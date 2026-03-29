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維港．灣畔2B期限量招標 涉3房海景單位

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更新時間：10:07 2026-03-29 HKT
發佈時間：10:07 2026-03-29 HKT

由中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德維港．灣畔，發展商昨日公布項目第2B期御海門首張銷售安排，將於周三 （4月1日） 起以招標形式發售20伙，包括10伙3房1套連工作間及10伙3房1套海景單位。

周三起招標發售20伙

中國海外地產董事總經理游偉光表示，自周四開放項目示範單位予公眾參觀以來，市場反應熱烈，因此落實首張銷售安排，周三起以招標形式發售20伙海景單位。

他又說，推出招標的單位中，10伙為3房1套連工作間間隔，面積為744方呎，廳房同向，可享港島東至中環維港兩岸的海景。

維港．灣畔分為4期發展，合共提供2,060伙，其中第2B期御海門，由兩座住宅大樓組成，合共提供509伙，戶型涵蓋1房至4房間隔，單位面積介乎305至1,839方呎。

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