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海瑅灣I暫收逾6000票 超額認購逾22倍 明日截票

新盤速遞
更新時間：10:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-29 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期海瑅灣I，連日來收票情況理想，項目截至昨晚8時為止，暫收逾6,000票，以首輪發售254伙計算，超額認購逾22倍，將於周一截票。

周二首輪推售254伙

項目至今推出兩張價單，合共涉及381伙，周二首輪推售254伙價單單位，面積介乎360至568方呎，涵蓋1房及2房戶型，以最高15%折扣計算，折實平均呎價15,652元。

其中入場單位為1A座15樓E室，面積360方呎，屬1房間隔，折實售價577.66萬，呎價16,046元；呎價最低單位為1A座15樓D室，面積457方呎，2房戶型，折實售價678.47萬，呎價14,846元。

首輪銷售將分兩組揀樓，A組大手買家優先認購，當中細分2組，A1組每組買家最少購5伙，上限為8伙；A2組買家最少購2伙，上限為4伙。
 

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