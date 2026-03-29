DEEP WATER SOUTH再沽26伙 連錄大手客入市
更新時間：09:45 2026-03-29 HKT
發佈時間：09:45 2026-03-29 HKT
發佈時間：09:45 2026-03-29 HKT
會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH，項目第6A期MONT BLUE昨日進行次輪銷售，單日售出約26伙，套現約3億，包括兩組大手客分別購入3伙及4伙，合共涉資約7600萬。
兩組買家各購3伙及4伙
發展商表示，昨日A組大手客時段，有兩組買家分別購入3伙及4伙，其中一組購入1伙2房開放式廚房及3伙1房單位，另一組則購入3伙2房開放式廚房單位，合共涉資約7,600萬，而以價單方式推售的第2B座C單位悉數沽清。
DEEP WATER SOUTH開售至今不足一個月，已經累售103伙，合共套現19億，項目第6B期GRANDE BLANC，日前更錄得一組大手客斥資近1.7億購入2伙4房單位。
其中第1A座37樓A室，單位面積1,696方呎，採4房2套連工作間及私人升降機大堂開則，以8,686.43萬售出，成交呎價高見51,217元，再創項目成交價及呎價最高紀錄。
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