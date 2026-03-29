首匯極速沽清後乘勢加推 呎價逾2.2萬 入場價近570萬

新盤市場熱度未減，恒基旗下紅磡首匯報捷，昨首輪公開發售123伙價單單位，開售僅約4小時內迅速售罄，連同標售單位單日套現逾10億。項目吸引投資客掃貨，大手客時段連沽約90伙，當中最大手斥資逾7,140萬連購10伙。發展商打鐵趁熱昨晚加推38伙，折實入場價約569.88萬，折實平均呎價約22,360元，同時落實周三（4月1日）連招標次輪推售50伙。

林達民：單日總成交額達10億

首匯昨日中午正式開售，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，推出的123伙價單單位於開售約4小時火速沽清，連同昨日透過招標形式賣出的3伙，單日總成交額達10億。

市場消息指，大手客組別揀樓程序於昨日下午約3時完成，多組大手客合共購入約90伙，最大手以兩個籌號斥逾7140萬連購10伙，亦有內地客以約3,720萬連購5伙，包括3伙2房及2伙1房。餘下約30餘個單位，於普通買家的B組時段亦迅速獲認購。

就設於尖沙咀商廈的售樓處現場所見，不同組別的準買家按規定時間到場，不時排起伸延數十米的人龍等待發展商人員登記。整體客源以年輕家庭上車客為主，等候抽籤揀樓期間與代理商量入市計劃，在場亦不乏講流利普通話的準買家。

投資者進駐 收租回報料4厘

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組客戶以兩個籌號，斥逾7,140萬購入8伙2房及2伙1房。項目收租回報可達4厘，吸引投資者進駐，該行客戶中約半數為投資者。

美聯高級董事布少明表示，該行客戶中九龍區客人佔約7成，港島及新界區客共佔約3成，項目用家比例約佔6成。項目上車門檻較低，年輕客比例佔約7成。

加推38伙 周三次輪銷售

發展商昨晚隨即加推4號價單，涉及38伙，面積266至534方呎，折實售價約569.88萬至1,249.02萬，折實呎價約20,246至24,677元，折實平均呎價約22,360元，較對上一張價單高出約4%，同時落實周三次輪銷售50伙，包括新價單38伙以先到先得形式開售，以及招標推售12伙特色單位。

