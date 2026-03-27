首匯暫收3520票 超額27.6倍 明首輪價單售123伙

恒基旗下紅磡首匯明展開首輪銷售，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目暫收約3,520票，較明日首輪發售的123伙價單單位超額約27.6倍。明日另推出8伙招標，反應理想，最快即日公布成交結果。視乎銷情，有機會即日加推，短期內展開次輪銷售。

林達民稱，近期同系項目特色單位被受追捧，以每方呎約3.3萬至3.4萬元賣出，可見該類單位需求強勁。故明日招標單位中亦包括1間4房1套及私人平台單位，屬5樓A室，屬項目平台特色戶中的樓王級單位，面積560方呎，附連平台面積385方呎，平台長度約11米，可直望廣闊開揚的市景，更可遠跳北角一帶的維港海景。

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首匯價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積 (平方呎) 折實價 / 呎價 3號價單 2026/3/24 25 265至347平方呎 548.8萬至694.2萬元 (9,608至24,026元) 2號價單 2026/3/22 50 274至531平方呎 576萬至1,179萬元 (19,148至24,520元) 1號價單 2026/3/20 50 265至534平方呎 522.8萬至1,239.3萬元 (18,882至23,208元)

首匯23樓A室示範單位

紅磡首匯基本資料