首匯暫收3520票 超額27.6倍 明首輪價單售123伙
更新時間：15:56 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:56 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:56 2026-03-27 HKT
恒基旗下紅磡首匯明展開首輪銷售，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目暫收約3,520票，較明日首輪發售的123伙價單單位超額約27.6倍。明日另推出8伙招標，反應理想，最快即日公布成交結果。視乎銷情，有機會即日加推，短期內展開次輪銷售。
林達民稱，近期同系項目特色單位被受追捧，以每方呎約3.3萬至3.4萬元賣出，可見該類單位需求強勁。故明日招標單位中亦包括1間4房1套及私人平台單位，屬5樓A室，屬項目平台特色戶中的樓王級單位，面積560方呎，附連平台面積385方呎，平台長度約11米，可直望廣闊開揚的市景，更可遠跳北角一帶的維港海景。
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首匯價單
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價單編號
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公布日期
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單位數目
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實用面積
(平方呎)
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折實價 / 呎價
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3號價單
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2026/3/24
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25
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265至347平方呎
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548.8萬至694.2萬元
(9,608至24,026元)
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2號價單
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2026/3/22
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50
|
274至531平方呎
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576萬至1,179萬元
(19,148至24,520元)
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1號價單
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2026/3/20
|
50
|
265至534平方呎
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522.8萬至1,239.3萬元
(18,882至23,208元)
首匯23樓A室示範單位
紅磡首匯基本資料
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地址
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紅磡黃埔街8號*
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座數
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1座
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單位數目
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241伙
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戶型
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1房至4房
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實用面積
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228至850平方呎
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預計關鍵日期
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2026年12月31日
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示範單位地址
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尖沙咀美麗華廣場一期5樓
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發展商
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恒地
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