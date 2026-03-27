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首匯暫收3520票 超額27.6倍 明首輪價單售123伙

新盤速遞
更新時間：15:56 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:56 2026-03-27 HKT

恒基旗下紅磡首匯明展開首輪銷售，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目暫收約3,520票，較明日首輪發售的123伙價單單位超額約27.6倍。明日另推出8伙招標，反應理想，最快即日公布成交結果。視乎銷情，有機會即日加推，短期內展開次輪銷售。

林達民稱，近期同系項目特色單位被受追捧，以每方呎約3.3萬至3.4萬元賣出，可見該類單位需求強勁。故明日招標單位中亦包括1間4房1套及私人平台單位，屬5樓A室，屬項目平台特色戶中的樓王級單位，面積560方呎，附連平台面積385方呎，平台長度約11米，可直望廣闊開揚的市景，更可遠跳北角一帶的維港海景。

相關文章：紅磡首匯分段推售 具提價空間 恒基林達民：今年部署推5盤 涉逾1650伙

首匯價單

價單編號

公布日期

單位數目

實用面積

(平方呎)

折實價 / 呎價

3號價單

2026/3/24

25

265至347平方呎

548.8萬至694.2萬元

(9,608至24,026元)

2號價單

2026/3/22

50

274至531平方呎

576萬至1,179萬元

(19,148至24,520元)

1號價單

2026/3/20

50

265至534平方呎

522.8萬至1,239.3萬元

(18,882至23,208元)

首匯23樓A室示範單位

紅磡首匯基本資料

地址

紅磡黃埔街8號*

座數

1座

單位數目

241伙

戶型

1房至4房

實用面積

228至850平方呎

預計關鍵日期

2026年12月31日

示範單位地址

尖沙咀美麗華廣場一期5樓

發展商

恒地

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