紅磡首匯分段推售 具提價空間 恒基林達民：今年部署推5盤 涉逾1650伙

恒基旗下紅磡首匯明日展開首輪銷售，截至昨晚8時暫收3300票，超額認購約26倍。恒基林達民表示，發售單位涵蓋1房至4房間隔，而且價格仍屬「低水」，可以滿足不同類型買家需要，現時以較惜售態度推盤，直言「遲賣可更貴」，未來加推有5%提價空間，又透露部門今年共有5個項目推出市場，涉及逾1650個單位。

訪問言論重點 首匯首批銷售單位價格低水，加推有5%空間

有意買多於1伙的大手客源約佔整體25%

現時以較惜售的態度推盤，坦言「遲賣可更貴」

今年共有5個項目推出市場，提供約1650個單位

樓價近期保持穩步上揚，預計年內會維持升勢

樓市正面發展，預計發展商蝕讓賣樓情況不再

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民接受《星島》訪問時表示，首匯首張價單較同系列項目近期成交價為低，即使其後加推的單位輕微提價，但至今推出的單位價格仍屬「低水」。

他又說，首匯自規劃初期已傾注大量心思，定位為MIDTOWN SOUTH系列首席樓王，同系列6個發展項目中最鄰近海濱，更可經有蓋行人天橋直達港鐵紅磡站，同時鄰近何文田站及黃埔站，坐擁三鐵三線交匯優勢。

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具提價空間 幅度可達5%

林達民續表示，樓市重回升軌，對於準備於周末開售的首匯，其實「遲賣可更貴」，現時是以較惜售態度推盤，只是部門今年仍有多個項目籌備登場，所以有序推盤，又指將視乎周六銷情決定加推步伐，屆時具提價空間，幅度可達5%，有機會短期內展開次輪銷售。

項目周六首輪推售的單位涵蓋3房戶，並會以招標形式限量推售4房單位，林達民指這類間隔單位迎合不少同區家庭客換樓需要，其中4房1套單位為同系列項目中首度提供的戶型。

林達民表示，首匯價格仍屬「低水」，未來加推有5%提價空間，今年部署推5盤，涉及逾1650伙。

除同區家庭客外，項目另一批主力客源為來港一段日子的專才客，林達民認為，有不少大約於二至三年前來港的專才，相信已逐步適應在港生活，並準備由租轉買及扎根香港。

項目亦吸引不少投資者欲購入單位放租，主要鍾情1房及2房戶，首輪銷售中推出逾百伙供選購。由於以低水價推盤，有不少大手準買家打算購入多於1伙，暫時所見約佔整體約25%，最大手買家有意買入8伙，亦有客人鍾情項目位於市區，打算買入多個單位作員工宿舍。

壹沐1期銷情理想，本月暫售逾80個單位，餘貨單位有一定提價空間。

連同首匯在內，部門今年共有5個項目推出市場，提供超過1650個單位。林達民透露，上半年有望推出土瓜灣壹沐第2期，涉及400伙，主打2房，屬最受市場追捧的戶型，尤其受同區換樓客青睞。

擁三鐵三線交匯優勢

下半年部署推售古洞鄉梓路25號項目，涉及約700伙。林達民說，古洞屬北部都會區發展核心，旗下項目相信屬區內首批開售樓盤之一，能率先受惠當區發展概念。

至於紅磡MIDTOWN SOUTH系列新一期項目，亦有機會於今年內登場，提供約260伙；油麻地廟街項目，樓花期不算長，涉及50伙單位。。

利好消息繼續發酵 今年樓價料維持升勢

整體樓市氣氛持續向好，業界普遍對後市感樂觀。林達民認為，多項影響樓市的負面因素已經消退，而且相信本港息口下跌機會較上升大，加上供求比例趨向健康，不同利好消息繼續發酵，推動年初至今樓價持續穩步向上，預計年內會維持升勢。

林達民表示，不同類型單位各有捧場客，而且均錄得熱銷情況，整體市場繼續由用家主導，為中小型單位銷量帶來支持。值得一提的是超級豪宅，今年一手市場頻錄大額交投，這類物業買家往往較普羅大眾對樓市能更快作出反應，而「億億聲」成交不絕於耳反映買家亦看好後市走勢。見超級豪宅交投先於其他板塊彈起，估計其他類型單位成交價及交投量亦會受帶動向上。

超級豪宅交投已率先起動

林達民又說，雖然樓價重回升軌，但現時樓市仍屬復甦初期，樓價對比高峰期仍然低水，相信屬入市好時機，未來亦會繼續按市場可以接受的價格推盤，又說發展商面對較高發展成本，相信在市況好轉的情況下，未來蝕讓賣樓的情況不復出現。他又指出，旗下土瓜灣新盤壹沐1期本月暫售逾80個單位，銷情理想，項目餘貨單位有一定提價空間，不排除短期內會加價。

記者 蔡子俊 攝影 蘇正謙