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ONE STANLEY單號屋逾1.38億招標沽 每呎成交價4.18萬

新盤速遞
更新時間：18:33 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:33 2026-03-26 HKT

建灝發展的赤柱豪宅ONE STANLEY今日(26日)以招標方式再錄成交，以逾1.38億元沽出21號洋房，呎價逾4.18萬。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，21號洋房以成交價逾1.38億，呎價達41,853元，成為項目今年首季第三宗逾億元洋房成交個案。買家為在內地與香港經商的商人，由於經常來往香港及歐洲，鍾情項目生活環境以及無際海景，有見樓市持續向好，加上看好南區赤柱豪宅市場，遂加速入市購入物業自用。

21號洋房位於最臨海第二排BERYL AVENUE，面積3,314方呎，屬4房4套連書房套、前後花園及天台間隔，地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度高達4.2米。客飯廳空間分明，最長逾 9.2 米，外接特大落地玻璃趟門連接花園，花園面積達1,145方呎，前迎壯麗海景。單位設有私人升降機直達每一樓層。

鄭智荣續指，自農曆新年以來，項目參觀量大增，其中更有多組客人參觀第二次或以上，並表示對項目非常有興趣，鑑於市場反應熱烈，決定加推2幢洋房及2個分層特色大宅招標，將於4月9日(星期四)起招標。

連同上述成交，ONE STANLEY至今已售出 37 伙，總成交金額逾39億元，包括首季錄得5宗成交，總成交額逾5.73億元。

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