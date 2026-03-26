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海瑅灣I下周二首輪價單推售254伙 暫收4500票 超購11倍 夥中銀香港推樓按優惠

新盤速遞
更新時間：16:44 2026-03-26 HKT
發佈時間：15:52 2026-03-26 HKT

信和夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I積極進行收票，信和執行董事田兆源表示，項目至今暫收4500票，以推出單位計，超額認購約11倍。該盤剛公銷售安排，定於下周二（31日）首輪以價單方式發售254伙。

田兆源續稱，首輪銷售將分兩組揀樓，現時己獲不少大手客入票，料佔整體30%，昨日項目招標售出12伙，有買家添食增購4伙，先後合共購入12伙，涉資約1.6億，項目迄今以招標方式售出92伙，套現達13億。

項目夥拍中銀香港推出樓按優惠，中銀香港個人金融產品部副總經理 (貸款) 劉寶萍，該行首間銀行推出綠色按揭計劃，用戶只須利用手機便可申請按揭，現為海瑅灣I買家推出按揭優惠，凡經中銀香港電子渠道申請按揭服務並完成貸出，將為客戶送上6,888元的額外現金獎賞。

相關文章：海瑅灣I加推127伙 每呎均價1.6萬 即睇2房示位相
 

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