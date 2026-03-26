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恒基等紅磡新盤命名首岸 共涉1296伙 最快下月推首期

新盤速遞
更新時間：15:05 2026-03-26 HKT
發佈時間：15:05 2026-03-26 HKT

由恒基夥拍希慎及帝國集團合作發展的紅磡庇利街項目於今日正式命名為首岸（One Victoria Cove），項目設4期合共1,296伙，發展商表示將於短期內上載樓書及開放展銷廳，預計下月率先推售項目第一及第三期，涉648伙。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目合共設4期，提供1,296伙，其中項目第一期及第三期已獲批預售樓花同意書，預計將在短期內上載樓書及開放展銷廳，料下月開售，傾向以價單形式推售。

韓家輝指，率先推售的第一及第三期分別為項目第二及第一座，分別提供360及288伙，合共提供648伙，主打2房及3房戶，另設特色戶。項目預計關鍵日期為2027年8月31日。

希慎寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指，基座設有商場 ，涉及近12萬方呎商業樓面面積。交通方面，項目鄰近港鐵土瓜灣站，及東鐵紅磡站，可輕鬆來往各區及內地。另外，項目位於九龍城區中學名校網，同時鄰近多間大學，學術氛圍濃厚，預計將吸引鍾情優質名校網、來自各區的家庭客。

帝國集團項目發展總監曾申翹稱，項目擁有啟德作為後花園，可到達啟德體育園、「啟德零售館」及多個大型零售購物熱點，消閒購物一應俱全。此外，項目盡享政府九龍東CBD2的龐大商貿機遇，隨著區內發展日趨成熟，發展機遇和租務潛力均可再上高峰。

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