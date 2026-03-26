峻譽．渣甸山累沽19伙 套現4.6億 短期內部署銷售 傾向先推特色戶

峻譽．渣甸山目前至今累售19伙，發展商於今日率先開放1伙頂層特色單位予傳媒參觀，預告將於周六供預約參觀，預計短期內公布新一份銷售安排，目前傾向先推售特色單位。

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中信泰富物業代理董事李肇文表示，項目至今累售19伙，合共套現約4.6億元。項目於今日率先開放1伙頂層天台特色戶供傳媒參觀，周六起開放有興趣客戶預約參觀，預計短期內上載首張銷售安排，目前傾向率先推售特色單位。

李肇文續指，是次開放單位意向價近4億，有見近期豪宅市道向好，加上全球局勢緊張令不少資金流入香港住宅市場，因此決定先推售特色大單位。目前預約參觀客源中，內地客比例佔50%至60%，另外亦有中東客戶預約。

中信泰富香港地產部物業管理總經理楊狄麟指，項目設有約面積逾1.2萬方呎的住客會所，設施包括健身室、閱讀區、室外泳池及私人宴會廳等，生活配套多元齊備；其中位於 20 樓的空中花園同時配備戶外健身器材及閒座間。