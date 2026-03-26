峻譽．渣甸山現樓示位首曝光 單位寬闊開揚 樓高達約4米
更新時間：12:38 2026-03-26 HKT
發佈時間：12:38 2026-03-26 HKT
發佈時間：12:38 2026-03-26 HKT
中信泰富旗下現樓豪宅項目峻譽．渣甸山於今日首度開放1伙現樓無改動示範單位予傳媒參觀，為1座22樓A室的頂層天台特色戶，面積2,949方呎，屬4房雙套連儲物室及工人套房間隔，附連2,042方呎天台，單位整體空間寬闊開揚，樓高可達約4米，空間感十足。
單位客飯廳呈長形橫廳設計，間隔分明。設有中島吧台，可供住戶招待親朋。同時設約19米長屏幕式落地大窗，配合特高樓底，大幅提升室內空間感與採光度，同時將窗外港島、維港及九龍半島南海岸線美景引入室內，營造通透寬敞的生活氛圍。
大宅廳房同向，4個房間均可享同樣座向景觀，所有睡房均空間方正實用，間隔設計靈活，方便住戶按個人生活需要自由配置家具及布置空間。
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