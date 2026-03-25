海瑅灣I暫收逾4000票 超額認購逾9倍 最快下周初銷售

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I連日收票市場反應熱烈，發展商指項目至今暫收逾4,000票，超額認購逾9倍，將於日內上載首張銷售安排，預計下周初開售。

信和執行董事田兆源表示，項目至今收逾4,000票，對比首2張價單共381伙計，超額認購逾9倍。由於早前項目於內地進行路演，入票客源中，有約2成為內地客，相信開售前相關數字將持續上升，另外錄有約200組內地客參觀展銷廳。

田兆源續指，項目將於日內上載銷售安排，預計下周初開售。另外項目於今日展開新一輪截標，其中錄有項目大手買家再增持個案。

美聯高級董事布少明指，將軍澳新盤一直備受市場追捧，2025年該區一手量錄2,067宗，不僅較2024年顯著增加，亦創自2019年後6年新高，反應區內新盤需求強勁，買家入市意欲高。

美聯高級區域營業及策略董事林偉強稱，目前市場錄有不少大手客有意入市，料購入5至8伙。該行客戶中6成為用家，投資客佔約4成，入伙後租金料達45元，租金回報率可享逾4厘。美聯特於港鐵康城站開設海瑅灣專門店。