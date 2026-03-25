海瑅灣I暫收逾4000票 超額認購逾9倍 最快下周初銷售
更新時間：16:02 2026-03-25 HKT
發佈時間：16:02 2026-03-25 HKT
發佈時間：16:02 2026-03-25 HKT
信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I連日收票市場反應熱烈，發展商指項目至今暫收逾4,000票，超額認購逾9倍，將於日內上載首張銷售安排，預計下周初開售。
信和執行董事田兆源表示，項目至今收逾4,000票，對比首2張價單共381伙計，超額認購逾9倍。由於早前項目於內地進行路演，入票客源中，有約2成為內地客，相信開售前相關數字將持續上升，另外錄有約200組內地客參觀展銷廳。
田兆源續指，項目將於日內上載銷售安排，預計下周初開售。另外項目於今日展開新一輪截標，其中錄有項目大手買家再增持個案。
美聯高級董事布少明指，將軍澳新盤一直備受市場追捧，2025年該區一手量錄2,067宗，不僅較2024年顯著增加，亦創自2019年後6年新高，反應區內新盤需求強勁，買家入市意欲高。
美聯高級區域營業及策略董事林偉強稱，目前市場錄有不少大手客有意入市，料購入5至8伙。該行客戶中6成為用家，投資客佔約4成，入伙後租金料達45元，租金回報率可享逾4厘。美聯特於港鐵康城站開設海瑅灣專門店。
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
2026-03-24 13:25 HKT