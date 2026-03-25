紅磡首匯暫收逾2220票 超額認購17倍
更新時間：14:58 2026-03-25 HKT
發佈時間：14:58 2026-03-25 HKT
發佈時間：14:58 2026-03-25 HKT
恒基旗下紅磡首匯暫收逾2,220票，對比周六（28日）首輪開售的123伙價單單位，超額17倍，其中不乏大手準買家有意買多於1伙，最多買8伙。
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，周六開售價單單位折實平均呎價約21,228元，項目至今收逾2,220票，對比首輪開售的123伙價單單位超額17倍。
根據銷售安排，是次設大手組別，林達民指，大手可最多買8伙，客源中已有不少準買家有意買多於1伙，更有客人想連購8伙。林達民認為現時樓價對比2021年8月高峰期仍然低水，屬入市好時機。
林達民介紹指，住宅會所CLUB CHESTER，連園林面積約1.4萬方呎，提供健身室、宴會廳等設施，公司亦十分重視ESG，項目園林平台位置設太陽能樹。
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