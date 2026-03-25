啟德維港．灣畔2B期現樓示位首曝光 短期內推售

中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德新盤維港．灣畔2B期，於昨日突擊上載樓書，發展商於今日率先開放2伙現樓示範單位供傳媒參觀，並透露周內開放項目現樓示範單位予公眾參觀，短期內上載銷售安排。

中國海外地產董事總經理游偉光表示，於昨日已上載項目樓書，並於今日開放2伙現樓示範單位供傳媒參觀。預計周內開放示範單位予公眾參觀，部署短期內推售，目前傾向推售臨海單位。

中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德新盤維港．灣畔。

中國海外地產助理總監何家宜指，維港‧灣畔系列至今累售232伙，套現逾40.1億元，平均成交呎價逾3萬元，至今所售出單位均為臨海單位。

中國海外地產董事總經理游偉光（左）及中國海外地產助理總監何家宜。

發展商今日開放項目全新海景現樓單位予傳媒參觀，包括1個裝修住宅單位及1個無改動住宅單位，均為3房間隔；裝修單位為第2B期5B座17樓A室，面積744 方呎，屬3 房1套加工作間及洗手間間隔，客廳/飯廳與所有睡房同享港島東至中環維港兩岸景致。主人睡房預留衣櫃位，亦特設弧形中空玻璃幕牆設計，視野角度廣闊 。

維港．灣畔第2B期第5B座17樓A室示範單位：

客飯廳以長方形設計，長5.3米，闊2.9米，寬敞舒適，間隔實用。米白牆面與綠色沙發形成溫馨對比，搭配黃色軟裝，使整體空間在視覺上更加生動。家具選用簡約的線條設計，既展現出現代感，又不失東方的典雅。

寢室方面，主人套房強調優雅，整體布局與雅致裝飾相輔相成。衣櫃的弧形扶手及裝飾層架增加流暢感。床頭吊燈及地氈顏色呼應牆紙，創造視覺和諧。主人浴室地台及牆身均以暖啡色高級石紋設計，配以特色弧形鏡櫃及一系列優質品牌，帶來酒店式的享受。

維港．灣畔示位第2B期 第5B座17樓B室

發展商另開放1伙無改動交樓標準示範單位，單位為5B座17樓B室，面積667方呎，同為3房1套間隔，單位採開放式廚房設計，方便出餐。單位廳房同向，所有睡房均可享開揚海景。



