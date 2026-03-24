首匯暫收逾1600票 部署提價加推

恒基旗下紅磡首匯連日收票理想，至今暫收逾1,600票，部署今日加推新一批單位應市。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目至今暫收超過1,600票，對比首2張價單100伙計，超額認購約15倍，很大機會今日加推第3號價單，具加價空間，預計本周末展開銷售。另外，項目示範單位錄得超過7,000人次參觀。

林達民今日介紹28樓B室，屬3房套連儲物室間隔，面積534方呎，層與層之間高度約3.3米。客飯廳採用長方形布局，間隔方正實用，配合現時流行的無玄關設計，大大提升空間使用率，可更靈活地擺放家具。

客飯廳以玻璃摺門連接38方呎的「三合一」露台，使空間自然延伸至戶外，進一步提升空間感及室内採光。同時，單位考慮到普遍買家的實際需要，採用三房半設計，配兩廁格局，並特設獨立儲物房，可作多用途空間或工人房，非常適合4人家庭居住，全面滿足現代城市生活所需。