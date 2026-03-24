映居周五盡推全盤122伙發售 逾半數內地及投資客

建灝及市建局合作發展的旺角新盤映居，自項目開價後，市場反應理想，即日已錄超額認購 ，並公布銷售安排，鐵定於本周五（27日）盡推全盤122伙發售。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，映居毗鄰港鐵奧運站及旺角站，約5分鐘即達高鐵香港西九龍站，貫通南北雙核心商圈，屬同區罕有的超短期樓花新供應。

映居自上周一開放展銷廳及示範單位以來，人流不絕，被受熱捧，參觀人士超過一半來自九龍，其餘分布港島及新界；逾半數為內地客及投資者，當中不乏大手投資者，其餘為本地客，當中6成為用家及家庭客。鑑於市場反應熱烈，為滿足買家需求。

建灝銷售部副總裁吳傲楠表示，首輪銷售安排設3個組別 ，當中包括大手客組別（A1及A2組）及購買1至2伙的B組買家，A1 組買家可認購至少3至12個單位 ；A2 組買家則可認購2個單位；至於B組買家，則可認購1至2個單位。

為照顧不同買家需要及讓更多用家購入單位，已預留至少42個單位給B組買家認購 。映居於本周四（26日）截止登記。