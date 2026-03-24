薈淳暫收逾400票 夥代理推優惠

宏安發展的黃大仙新盤薈淳，將於周五以價單形式推售100伙。發展商表示，項目至今錄逾400票，超額認購逾3倍，項目將於明日截票，周四抽籤，並將視乎周五銷情，有望即日加推，且有一定提價空間。

宏安執行董事程德韻表示，項目至今累錄逾400票，超額認購逾3倍。目前入票客源當中，有6成為九龍客，其中逾2成為同區客，新界區準買家佔3成，其餘為港島區。

程德韻續指，項目現時用家佔大比數，約有6至7成為自用客，另外約3成為投資客，而內地客比例則佔約2成。項目將於明日截票，周四展開抽籤並於周五開售。屆時將視乎當日銷情，最快即日加推，且有一定提價空間。而項目特色單位則傾向以招標形式發售，預計現樓後再推售。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目位處東九龍市中心，鄰近港鐵黃大仙站，擁鐵路概念；加上項目關鍵日期為今年8月底，擁極短樓花期，料可吸引用家及投資者注目，預計周五銷售可「一Q清袋」。

為配合項目銷售，中原特於港鐵鑽石山站開設專門店及提供置業優惠。中原東南中九龍區營業董事李玉祥表示，中原將為客戶送出收租保優惠。由即日起至今年4月30日，凡經中原購入項目，入伙後首2年再經中原租出的首10個單位業主，享首2年「中原收租保」，優惠總值19,600元。