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首匯暫收約1500票 超購14倍 最快周末首輪銷售

新盤速遞
更新時間：10:27 2026-03-24 HKT
發佈時間：10:27 2026-03-24 HKT

恒基旗下紅磡首匯收票如火如荼，項目迄今已累收約1500票，料今日將公布銷售安排，最快周末進行首輪銷售。

超額認購14倍

首匯昨日繼續開放位於尖沙咀商廈的展銷廳，即使為工作天仍有不少準買家到場，代理亦積極於基座商場內外撈客，氣氛理想。發展商表示截至昨日（23日）晚上8時，項目已收約1500 張登記，以2張價單100伙計算，超額認購14倍。項目今日將公布項目最新部署，市場估計項目日內會公布銷售安排，月內展開首輪銷售。

項目至今的首2張價單涵蓋25伙1房、55伙2房及20伙3房，面積由265至534方呎，價單售價580.9萬至1377萬，價單呎價20980至27245元，以最高折扣率10%計算，折實售價522.81萬至1239.3萬，折實呎價18882至24520元。

首匯料今日公布銷售安排，最快周末進行首輪銷售。圖為恒基林達民。
首匯料今日公布銷售安排，最快周末進行首輪銷售。圖為恒基林達民。

是次發展商提供多種付款辦法，其中以90天現金付款計劃提供最多折扣優惠，可達樓價10%；另設成交期為128天及180天的付款計劃，若提早完成交易可獲現金回贈；至於選用建築期計劃就可享最高7%折扣，項目預計關鍵日期為今年年底，距今約9個多月，樓花期不長。為方便買家準備入市資金，發展商提供最高達樓價三成的二按。

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