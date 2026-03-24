黃金海灣．意嵐平台戶 每呎1.49萬售 延續高呎價成交
更新時間：09:47 2026-03-24 HKT
發佈時間：09:47 2026-03-24 HKT
發佈時間：09:47 2026-03-24 HKT
旭日國際旗下屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣近期成交趨升，並連環售出特色戶，昨日以約573萬售出連平台單位，折實呎價1.49萬，延續現樓高成交呎價勢頭。
2房成交價573萬
黃金海灣昨日售出單位位於黃金海灣．意嵐，為3座3樓C室，面積383方呎，為2房間隔採開放式廚房設計，單位附設有面積173方呎平台，單位以573.9萬獲承接，呎價高見14984元。
項目已屬現樓，買家可即睇即買，昨日購入單位的買家於實地參觀後，對單位質素感到滿意，並認為會所設施適合一家大小，故即場決定入市。
項目近期連環售出特色戶，其中黃金海灣．意嵐本月至今售出9伙，套現逾6000萬，當中5伙為連平台特色戶或頂層連天台特色戶，造價最高為5A座26樓C室，面積767方呎，為3房連套間隔，位附設有622方呎天台，以1380.6萬售出，呎價約1.8萬。
項目連同黃金海灣．珀岸，本月暫售出約13伙，套現超過8700萬。
相關文章：
屯門黃金海灣三房戶驗收獲高分 廳房同向享無敵海景 防潮設計獲專家肯定｜專家驗磚頭
最Hit
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
2026-03-23 09:00 HKT
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
2026-03-22 12:00 HKT