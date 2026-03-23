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天瀧連售5伙 呎價高見4.05萬

新盤速遞
更新時間：16:57 2026-03-23 HKT
發佈時間：16:57 2026-03-23 HKT

由恒基牽頭夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國會作發展的啟德天瀧剛以招標方式連沽5伙，套現逾1.92億，個別單位呎價高見4.05萬

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日暫以招標形式售出6伙，套現近2億元，其中天瀧今日連沽5伙，套現逾1.92億元，包括1座29樓C室、2座25樓A室、3座10樓A室、5座3樓A室及6座26樓A室，面積635至1,382方呎，成交價由 1,539.87萬元至 4,882萬元 ，成交呎價由24,250至40,599元。項目自現樓後累售219伙，連車位套現約88.7億元。

恒基同系九龍城南首最新售出3樓A8室，實用面積224方呎，連528方呎平台，成交價633萬元 ，成交呎價28,259元。「南首」早前推出的5伙連平台特色單位已全數沽出，套現約2746萬元，將於短期内加推單位應市。全盤至今累售276伙，佔全盤約88.2%，套現約14.5億元。

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