柏傲莊I頂層特色戶招標推 造價挑戰新高

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊I今開放項目頂層臨河特色大宅供參觀，該單位以招標形式推出，有望挑戰項目新高。同系列的柏傲莊III約500多個單位料於上半年推出。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，柏傲莊座落的大圍站為兩鐵交匯站，生活配套一應俱全，今對傳媒開放頂層特色示範單位，該單位以招標形式推出，造假有望挑戰項目新高。

何家欣解釋，同系列柏傲莊II的5A座62樓A室，面積1207方呎，同為4房雙套，於去年以4,680萬元售出，呎價38,773元，呎價為新界區去年一手分層單位新高，而今日開放單位景觀更優秀，有望再創新高。

至於柏傲莊III現有逾500個待售單位，何家欣指出，該期數位於項目地盤最單邊的位置，已於2月獲批入伙紙，至今已接獲不少查詢，認為與柏傲莊系列項目一同享類近優勢的3房至4房供應實在不多，相信已積累不少市場需求，會與合作夥伴商討，盡快推出柏傲莊III單位，不排除先推出上述提及的優質河景大宅。

何家欣稱，系列項目有個別單位二手轉售時升值近15%，反映項目抗跌力強，相信能受市場歡迎。

新世界策略設計部總監鄭靜如表示，項目今開放2A座52樓B室，屬無改動連裝飾單位，面積1,363方呎，為4房2套連工作間設計，層與層之間高度達3.5米，內置樓梯連接私人天台，面積960方呎，私隱度極高。



單位坐擁罕有一線河景與山巒景致，視野開揚，寬闊客廳及飯廳連接面積56方呎平台，將山景及河景引進室內。