康城海瑅灣I暫收3000票快加推 招標單日沽19伙 4房雙破頂 每呎2.33萬

由信和牽頭，夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I越戰越勇，項目截至昨日暫收票數已增至逾3000票，超額認購11倍，最快今日加推新價單，昨日並添招標成交，單日連沽19伙，首錄4房雙套大宅海瑅天成交，以其成交價逾2692萬及呎價2.33萬齊創項目新高。

信和執行董事田兆源昨日下午表示，項目至今收逾2700票，以首張價單254伙計算，超額認購近10倍，入票客源中，有逾一半為將軍澳區客，另外有約2成來自九龍東，港島東及新界區客戶則各佔約15%。有見市場反應熱烈，將於最快今日加推新價單，並且有一定提價空間，短期內將公布首張銷售安排。發展商昨晚更新入票，共錄逾3000票，超購11倍。

田兆源：近3成內地客入票

發展商早前為樓盤於大灣區進行路演，亦取得成效，田兆源表示，目前入票客源中有近30%為內地客，相信開售前相關數字會繼續上升，隨着康城交通更趨完善，將軍澳跨灣大橋能與中九龍幹線接軌，駕車18分鐘便可到達西九龍，可接駁高鐵前往內地各大城市，相信此一大優勢成功吸引內地客源。發展商於項目剛推出不久便亦於深圳、廣州及上海進行推廣，吸納內地客源，成果見效，從上周首輪招標中，當日入市客人中有約3成為內地客，可見項目深受內地客歡迎。

另外，項目於昨日新一輪截標，單日售出19伙，套現逾2.6億。其中全盤僅得14伙的4房標準戶型海瑅天亦首錄成交，售出單位為1A座56樓A室，面積1154方呎，屬區內罕有的4房雙套連工作間套的全海景大宅，成交價逾2692萬，呎價23331元。

招標至今速沽80伙

田兆源提到，海瑅天是次能夠造價及呎價同創項目新高外，由於項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，不少投資客料收租回報可觀，故欲入手作長線投資用，昨日招標亦錄有大手客掃貨個案，一組客大手連購3伙，包括1伙2房及2伙3房戶，合共涉資逾5059萬。項目自上周五招標至今已速沽80伙，合共套現逾11.5億。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑出席海瑅灣專門店表示，將軍澳區過去1年未有全新項目推出，項目為區內1房至4房提供全新供應，除迎合上車客及投資收租客需求，亦同時兼顧分支家庭及換樓客需要。項目招標銷情理想，帶動一股搶購熱潮，相信以價單形式推售的單位亦同受追捧；九龍董事劉瑛琳則指，區內租務不俗，上月28日共錄347宗租務個案，其中175宗來自日出康城區，二手屋苑現時平均呎租可達約42元，回報可達4厘，故項目吸引長線投資客及大手客入市。

相關文章：海瑅灣I速收1600票 超額認購逾5倍 田兆源：不乏打算購入多於1伙