海瑅灣I速收1600票 超額認購逾5倍 田兆源：不乏打算購入多於1伙
更新時間：16:15 2026-03-22 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-22 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-22 HKT
信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，首日即收票已突破1,600票，錄超額認購逾5倍。
最快日內加推 具加價空間
信和執行董事田兆源表示，項目今天開始收票約3小時，認購登記數字已突破1,600票，對比首批254伙，錄超額認購逾5倍；最快日內加推單位，具有加價空間。
田兆源稱，客源中不乏投資者打算大手購入多於1伙，且有不同國籍準買家入票。此外，項目日前起推出招標的海景戶備受追捧，有機會於明日公布部分單位招標結果。
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