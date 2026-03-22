首匯暫收逾500票 提價加推50伙 每呎均價2.14萬
更新時間：15:46 2026-03-22 HKT
發佈時間：15:46 2026-03-22 HKT
發佈時間：15:46 2026-03-22 HKT
恒基旗下紅磡首匯連日暫收逾500票，隨即加推2號價單，涉及50伙，折實平均呎價21,498元，發展商指輕微加價約2%，最快周末展開銷售，不排除會再度加推。
不排除加推3號價單
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，今日加推的50伙單位，折實平均呎價21,498元，輕微加價約2%，部署周末展開首輪銷售，不排除於公布銷售安排前加推3號價單。
林達民指出，示範單位參觀情況理想，截至今午約3時已經收逾500票，對比現有2張價單100伙超額認購約4倍。客源中約45%為投資客，見同系列項目單位呎租可達70至80多元，享4厘回報而有興趣入市。
新加推單位涵蓋15伙1房、30伙2房及5伙3房，面積274至53方呎，計算10%折扣優惠，折實售價576.18萬至1,179.36萬元，折實呎價19,148至24,520元。
另外，林達民介紹項目2房連儲物室間隔，為至今較受歡迎的戶型，以23樓D室為例子，面積406方呎，單位層與層之間高度約3.3米，利用高樓底提供聰明收納空間。單位客飯廳以長方形佈局，長約4.7米，連接著38方呎「三合一」露台。是次另提供3款不同的櫥櫃門飾面及客飯廳牆身油漆顏色，按喜好自由選擇。
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