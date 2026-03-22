DEEP WATER SOUTH 6A期首輪售93伙 大手買家1.29億購10伙
更新時間：12:04 2026-03-22 HKT
發佈時間：17:10 2026-03-22 HKT
發佈時間：17:10 2026-03-22 HKT
會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸壓軸新盤DEEP WATER SOUTH 6A期今展開首輪銷售，以超額認購近23倍之勢發售93伙。就現場所見，於大手客登記時段已有近數十組買家到場，等候發展商人員安排前往售樓處，期間繼續與代理商量入市策略，氣氛不俗。
黃光耀：4小時已速沽60伙
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，港島南岸壓軸新盤DEEP WATER SOUTH 6A期今日首輪發售，開售約4小時已速沽60伙，單日套現近7.2億元，其中A組大手客時段售出26伙，套現逾3.22億，當中更有一組客人大手購入10伙，涉資約1.29億元，包括4伙1房及6伙2房單位。
另外，今日推售單位中第2B座B室及C室已悉數沽清，買家包括南區家庭客、高端投資者、內地專才及專業人士，更有外籍經商人士購入高層單位。是次銷售成績理想，集團有望短期內加推新一批單位應市。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄大手買家斥資逾1.288億元購入10伙，包括4間一房單位、6間兩房單位。
美聯高級董事布少明則說，該行有客人計劃斥資約4,000萬元買4間1房，主要作投資之用。該行客源中內地客佔比逾一半，預計項目單位呎租能達80元，回報約4厘。
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