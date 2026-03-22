紅磡首匯首日獲逾3000人次睇樓 速收350票超額6倍

恒基旗下紅磡首匯日前開價後，昨首日開放示範單位予公眾參觀，吸引超過3,000人次到場參觀，該盤昨首日即收350票，超額認購6倍。

首匯昨開放位於尖沙咀商廈示範單位參觀，就現場所見，吸引大批睇樓客趁周末假期到場參觀，以了解項目間隔質素，現場不時出現睇樓人流，整體氣氛理想；而鄰近展銷廳及商場內亦見有不少代理積極撈客，並向途人介紹最新市況及項目特色等。另外，該盤將於今日公布最新銷售部署。

土瓜灣壹沐單日售出33伙

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，首匯展銷中心昨首日對外開放，吸引大批客戶到場參觀，項目提供2房、3房及4房等大戶型單位，加上位置開揚，大部分單位可享海景，在首日迎來超過3,000人次入場參觀，並錄得約350票登記，超額約6倍。

同日，土瓜灣壹沐單日亦售出33伙，成交金額錄得逾1.8億。