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海瑅灣I示範單位參觀現人流 部署下周加推

新盤速遞
更新時間：16:50 2026-03-21 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-21 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，昨以折實平均呎價約15,588元推出首批254伙，其示範單位現場吸引不少睇樓客參觀，該盤將於明日起收票，預計最快下周加推。

信和執行董事田兆源表示海瑅灣I有不少用家及投資客參觀。
信和執行董事田兆源表示海瑅灣I有不少用家及投資客參觀。

信和執行董事田兆源表示，項目現時有不少用家及投資客參觀，客源方面，將軍澳區佔約5成，亦有不少來自港島東及啟德區，另外亦有不少為外籍人士。項目日前招標客源中，可見有不少買家來自北角及鰂魚涌，另外亦有3成為內地客，預計未來入票客源中亦有2至3成為內地客。項目將於明日正式收票，預計下周將加推新價單。

田兆源亦補充，下周一將展開第二輪截標，相信有機會錄4房海瑅天的招標成交。

項目連日來繼續開放項目示範單位予公眾參觀，成功吸引不少準買家前來參觀。就位於尖沙咀商廈的展銷廳現場所見，不少準買家與代理一同前來，研究單位間隔及項目優勢，陸續亦有客戶排隊等候，人流相當不俗，當中可見有年輕客身影，同時亦有家長帶同小孩前來參觀。

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