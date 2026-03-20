康城海瑅灣I開價 首批254伙 每呎均價1.55萬 入場費572萬

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，今日起招標發售254伙之際，亦同步推出首批254伙價單價錢，折實平均呎價約15,588元，入場費約572.56萬元。

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首批單位共254伙，全數為標準單位，包括11伙1房 (開放式廚房)、176伙2房(開放式廚房)、67伙 2房(開放式廚房)及書房，主打純2房(開放式廚房)戶型，佔首張價單近7成，全數屬內園單位。

該批單位折實售價572.56萬至930.41萬元，折實呎價14,697至16,735元；1房全數600萬元以下。

2B座38樓A室示位相：

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田兆源：「可供投資者賺下錢！」

信和執行董事田兆源表示，海瑅灣I首批折實平均呎價15,588元，較集團同系凱柏峰今年售出單位平均呎價約18,000元，折讓15%，形容首張價單定價為「臨海壓軸心動價」，由於區內有不少投資者，亦有意大手購貨，料投資客佔項目約30%，亦有不少租客有意入市，首批以折讓價推售，直言「可供投資者賺下錢！」，未來加推將有加價空間，稍後公布項目收票時間。

中原陳永傑：與同區同系一手貨尾有逾1成折讓

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，日出康城壓軸一期「海瑅灣」折實平均呎價與同區同系一手貨尾有逾1成折讓，相當吸引，料可吸引換樓客、分支家庭及投資者等買家入市。

陳永傑預料項目可吸引分支家庭及投資者等買家入市。

「海瑅灣」優勢多多，位處臨海地段之餘，亦緊鄰港鐵康城站，交通便捷；加上6號幹線預計年內全線通車，區內交通網絡將大幅提升，在大旺市下，相信首批單位可順利沽清。同區二手屋苑現時平均實用呎租約42元，推算租金回報有望達4厘，是值得投資的地區，相信投資者可佔整體客源的7成，當中料不乏大手客。