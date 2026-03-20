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紅磡首匯開價首批50伙 每呎均價2.09萬 522萬入場

新盤速遞
更新時間：15:33 2026-03-20 HKT
發佈時間：15:33 2026-03-20 HKT

恒基旗下紅磡首匯今公布首張價單，涉50伙，提供1房至3房戶型，折實入場價約522萬元，折實平均呎價20,988元，最快下周開售。

該批單位面積由265至534方呎，涵蓋10伙1房、25伙2房及15伙3房，價單定價580.9萬至1,377萬元，價單呎價20,980至25,787元，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價約522.81萬至1,239.3萬元，折實呎價約18,882至23,208元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，形容「馬首是瞻價」，能成為同區項目指標。參考同系列單位售價，比近期成交價低約4%至5%，望先引起市場注意，料開售前可能加推1至2張價單，具提價空間。項目今開放示範單位，明日起收票。

2房入場呎價約18,882元，為6樓J室，面積347方呎，同時為首張價單呎價最平單位，折實售價655.2萬元。

而整張價單折實售價最低單位為6樓H室，面積265方呎，1房單位，折實售價522.81萬元。

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