康城海瑅灣I招標沽61伙 每呎高見2.22萬

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城壓軸一期新盤海瑅灣I，今日起招標發售254伙。發展產公布首輪招標結果，首日即錄61宗招標成交，全數逾千萬交投，吸金逾8.86億元，當中首批招標單位中成交最高成交呎價22,290元。

該單位為3房鉅鑄海瑅鑽，第1A座38樓A室，面積891方呎，3房1套加工作間(連洗手間)，成交總價為1,986萬元，呎價22,290元。另有，大手客斥資逾1.3億元連掃9伙海瑅璟，而海瑅璟連26宗成交，最高成交呎價單位為2B座60樓A室，成交價為1,586萬元，呎價20,465元。

首推254伙招標 大批準買家到場遞交標書

海瑅灣I今日起招標發售254伙，首日招標時間由上午10時起，吸引大批準買家及代理到場遞交標書，項目於同日中午12時截標。

日出康城第13期海瑅灣分兩期發展，共提供2,550伙，率先推售的海瑅灣I，提供1,266伙，面積介乎323至1,716方呎，戶型多元化，包括1房至4房，主打2房戶型。

該期數細分1A、1B、2A及2B座，每座樓高63樓，面積323至1,716方呎，最細單位為1A座6樓E室，屬於1房連開放式廚房間隔，單位面積323方呎，附連54方呎平台。

全盤面積最大單位位於1A座72樓A室，屬4房2套頂層特色戶，單位面積1,716方呎，附連719方呎平台及1,209方呎天台，料享開揚海景。